publié le 19/01/2020 à 09:55

Des factures de plusieurs centaines d’euros, vous avez dû en avoir, mais aujourd'hui, c'est terminé. La plupart des forfaits mobiles illimités sont proposés autour de 20 à 30 euros par mois, et à la maison, vous avez droit aux appels illimités aussi, et souvent, les appels vers plusieurs dizaines de pays du monde sont également inclus.

Trois explications à cela, à vous de jouer : c’est l’Europe qui a imposé aux opérateurs téléphoniques de rendre tous leurs abonnements illimités; c’est à cause des SMS, et des applications comme WhatsApp, cela devenait impossible de facturer les appels, plus personne n’aurait accepté de payer pour ce qui était gratuit à côté; c’est la disparition du réseau téléphonique commuté qui a entraîné la disparition de la tarification à la minute des appels vocaux.

Vous avez trouvé ? La bonne réponse est la réponse 3. Oui, le réseau téléphonique commuté ou RTC ce n’est pas moi qui l’ai inventé pour vous embêter, c’est le fameux réseau cuivre par lequel, autrefois, tous les appels téléphoniques transitaient. Or, ce réseau est en train de disparaître ! Orange a commencé à le démonter, et a annoncé qu’il sera totalement démantelé d’ici la fin de la décennie.

Quel rapport avec les appels téléphoniques gratuits ?

Il est tout simple : avant, pour appeler un ou une petite amie à l’autre bout du pays, votre appel, vos roucoulements, passaient par une paire de fils de cuivre de bout en bout ! Vous monopolisiez une ressource rare et cher, et cette ressource, les opérateurs vous la vendaient à la découpe, et donc, à la minute. C’était pareil pour les appels locaux, mais bien sûr, vous utilisiez moins de kilomètres de câble, donc, c’était moins cher. Clin d’oeil à ceux qui ont au moins de trente ans : autrefois, un appel Paris-Province ou Province-Province coûtait 1 franc (0,15 €) la minute !

Mais aujourd’hui, tout a changé ! Quand vous roucoulez au téléphone, vos mots, vos phrases, vos soupirs sont transformés en paquets de 0 et de 1, en fichiers informatiques, qui vont traverser la France ou même le monde via Internet ! Et le réseau Internet a des tuyaux énorme, puisqu’il sert aujourd’hui énormément à regarder des vidéos avec Netflix ou Amazon Prime, ou encore la télévision depuis votre box Internet. Face à Outlander ou Jack Ryan, vos petits mots d’amour ne pèsent pas lourd dans cet océan de données. Résultat des courses, les opérateurs les font passer avec tout le reste, et peuvent sans problème vous offrir les appels téléphoniques.

Comment payer moins cher son forfait mobile ?

N'hésitez plus à changer d’opérateur. Je connais encore des gens qui payent 50, 60 euros par mois et qui ne veulent pas changer de peur que ce soit compliqué ! C’est dommage car tout est désormais totalement automatisé, et le jour du changement d’opérateur, vous passez d’un réseau à l’autre en quelques instants, simplement en changeant de carte SIM, sans interruption de service !