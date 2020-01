publié le 11/01/2020 à 11:30

Pourquoi la feuille A4 fait-elle 21x29,7 cm ?

Pourquoi la feuille A4 fait-elle 21x29,7 centimètres ? Avant de vous donner la réponse, je vous propose trois possibilités :

Réponse 1)

21x29,7, c’est la dimension du papier officiel, sous l’Ancien Régime, le « papier ministre ». Je vous rappelle que le mètre et donc les centimètres ont été inventés sous la Révolution.



Réponse 2)

21x29,7 cm, cela fait exactement 1/16e de mètre carré. C'est donc une subdivision du mètre.



Réponse 3)

En fait, une feuille A4 devrait mesurer 21X30 cm. Les fabricants de papier ajoutent une marge de sécurité pour limiter les bourrages dans les imprimantes.

Vous avez trouvé tout seul la bonne réponse ? Evidemment, c'était la numéro 2 !

21x29,7 cm, c’est bel et bien une sous-division du mètre carré. Et d’ailleurs, si la feuille A4 s’appelle ainsi, ce n’est pas par hasard ! Vous connaissez évidemment le format A3 proposé par certaines imprimantes et photocopieuses, il fait le double du format A4, de meme que le format A5 en fait la moitié.

Mais au dessus du format A3, il y a aussi le format A2, le format A1, qui sont des formats d’imprimerie pour reproduire des affiches. Et au dessus encore, il y a évidemment le format standardisé ultime, le format A0 qui fait 1 mètre carré, soit 1 mètre sur 1 mètre !



Le papier A4 a été inventé pendant la Révolution. Partager la citation





Et devinez quoi ? Et bien ces formats de papier, on les doit, une fois de plus, à la Révolution Francaise, plus exactement, au Directoire.

C’est Lazare Carnot, mathématicien, physicien, général et homme politique qui a décidé qu’ils deviendraient les formats standard des courriers et formulaires administratifs.



Mais ces formats ont eu du mal à s’imposer parce qu’évidemment à l’époque, on avait besoin d’argent, et donc, leur utilisation étaient assortie du versement d'un droit de timbre !



Résultat, tout le monde utilisait à coté d’autres formats de papiers non taxés, dont le fameux “papier ministre”.



En revanche, ce n'est pas à Lazare Carnot que l'on doit l'appellation A4. Ce sont les allemands, en 1922, qui ont normé ces papiers en les appelant ainsi. Ce sont des formats de papiers normalisés, ou "DIN" pour "Deutsches Institut for Normung". Maintenant, vous savez aussi ce que veulent dire ces trois lettres que l’on voit a peu près partout notamment sur nos appareils électriques...



Le petit conseil utile pour finir, c'est une idée de recyclage malin du papier A4 imprimé, plutôt que de le jeter. Faites en du compost ! Oui aujourd’hui les encres ne contiennent plus de métaux lourds, elles sont végétales, et le papier se décompose très bien.. En prime, le papier absorbe les jus des autres déchets, notamment alimentaires, que vous mettrez dans votre bac à compost...





Retrouvez d'autres réponses à des questions insolites ou au contraire utiles dans le dernier livre de Jean-Baptiste Giraud : "Pourquoi les bananes sont-elles courbées ?".