Pourquoi certaines rues sont des avenues, et d’autres des boulevards ?

publié le 19/01/2020

Je vous propose trois réponses, à vous de trouver la bonne :

1) Les personnes les plus connues ont des avenues, les autres, des boulevards, sinon des rues.

2) Les boulevards ont été construits sur d’anciennes fortifications, les avenues conduisent à un monument.

3) Les avenues sont plus larges que les boulevards, qui sont plus larges que les rues.

Vous avez trouvé ?

La bonne réponse est la réponse 2 ! Oui, les boulevards ont bel et bien été construits sur d’anciennes fortifications un peu partout en France. C’est vrai particulièrement à Paris avec les boulevards extérieurs qui font le tour de Paris et suivent le tracé des anciennes fortifications qui entouraient la capitale, mais c'est vrai aussi dans la plupart des grandes villes de France : partout où il y avait une enceinte et où elle a été démantelée, quand on en a fait un axe de communication, on l’a appelé boulevard. Pourquoi ? Parce que boulevard vient du néerlandais bolwerc, qui signifie : rempart !

Maintenant, si vous connaissez bien Paris par exemple, vous me direz que cela ne marche pas à cause du boulevard Saint Michel ou encore du boulevard Sébastopol. En effet, il n’y avait pas de fortifications à cet endroit.

Il faut vous plaindre au baron Haussmann, qui a été chargé par Napoléon III de créer des grandes avenues un peu partout dans Paris, notamment pour empêcher les révolutionnaires de dresser des barricades, plus faciles à tenir que dans les petites rues ! Haussmann (qui a aussi un boulevard à son nom) a fait raser des quartiers entiers pour créer ces grands axes de communication, appelés parfois avenues, parfois, boulevards.. Il y a d’autres exceptions également ailleurs. Attention : vous trouverez aussi parfois des tout petits boulevards, qui sont parfois des impasses : eux ont bel et bien été bâtis sur d'anciennes fortifications, parfois, une simple porte.

Quant aux avenues dont je viens de vous parler, sachez que pour s'appeler ainsi, elles doivent conduire à un monument, même, une simple statue ou une fontaine, mais elle doivent aussi être bordées d’arbres.

Un dernier truc avant de nous quitter : comment trouver le 864, allée des cerisiers, quand il n’apparaît pas sur votre GPS ?

C'est tout simple ! On n’a pas attribué le numéro 864 par hasard à cette adresse : 864, c’est en réalité le nombre de mètres qui le séparent du début de la rue. Revenez en arrière, et surveillez votre compteur kilométrique, ou comptez vos pas !