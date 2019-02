publié le 11/02/2019 à 09:25

Les Anglais se délectent des écureuils gris. Une mode culinaire qui n'a rien à envier à nos cuisses de grenouilles, paraît-il... C'est surtout la conséquence d'une surpopulation de cette espèce arrivée d'Amérique.



Robert Gooch vend plus de 300 écureuils par mois, et tous finissent dans des assiettes, que ce soit dans des restaurants excentriques ou chez des particuliers audacieux. Lui-même est un amateur. "Je retire la viande des os après avoir fait bouillir la carcasse, et je la fait cuire à la poêle avec du beurre et de la gelée de groseilles", explique-t-il au micro de RTL. "Quand on invite des gens à dîner, je sers souvent des cuisses d'écureuils à l'apéritif. Ça ressemble à de la grenouille dans le goût et la couleur, c'est juste un peu plus gros", poursuit-il.

Son entreprise, Wild Meat company, est spécialisée dans le gibier. Elle commercialise des écureuils depuis près de 8 ans, mais Robert Gooch a pu observer un intérêt croissant pour le rongeur depuis peu.

Jay Ho est membre d'une association qui défend l'espèce en danger, l'écureuil roux, face aux gris, qui sont trop envahissants. Pour lui, il faut réduire leur population d'une manière ou d'une autre. "Il y a cette idée que puisque que c'est une viande maigre qui vient d'un animal sauvage, c'est plus sain et plus éthique qu'une viande animale qui vient d'une ferme intensive par exemple", affirme-t-elle. L'argument écologique joue aussi. Il y a des écureuils gris partout et tout le monde peut les chasser. On évite alors les transports polluants en consommant de la viande locale.