VIDÉO - Johnny Hallyday : ses recettes préférées dévoilées par sa cuisinière

Crédit Image : Ingrid Carré et Eric Hervé/M6 | Crédit Média : Ingrid Carré et Éric Hervé/M6 | Date : 07/02/2019

publié le 09/02/2019 à 11:14

C’est en toute simplicité, dans sa cuisine, que Jacqueline Benoit, l’ancienne cuisinière du chanteur Johnny Hallyday de 1990 à 1996, prépare une truffade - un mélange auvergnat gratiné de pommes de terre et de tome de fromage - le plat préféré de Johnny Hallyday. "Il était gentil, très attachant. Il avait de l'affection pour moi et moi pour lui. J'arrivais même à deviner ce qu'il avait envie de manger", se souvient la cheffe avec émotion.



Une complicité et une intimité qu'elle a partagées au quotidien avec le rockeur décédé en décembre 2017. Les Recettes préférées de Johnny, aux éditions Hachette Pratique, est paru le 6 février 2019. En vivant à ses côtés, elle a confectionné ses plats préférés. Des recettes qu'elle a compilées dans ce livre. "Ce qu'il adorait par-dessus tout, c’étaient les soupes et les potages", raconte Jacqueline Benoit.

60 recettes, 60 souvenirs. Les brunchs du dimanche, les soirées avec les copains, les petites habitudes et les grignotages nocturnes... Certains moments seront gravés pour toujours dans sa mémoire : "Il avait des insomnies et du coup, la nuit, il avait des petites faims. La truffade, un jour, il m'a demandé de la manger avec lui, à 2 heures du matin !"

Pendant six ans, Jacqueline est à ses petits soins culinaires. Jusqu'à l'arrivée, en 1996, de Laetitia Hallyday, qui a préféré se passer de ses services. Mais elle a gardé un souvenir indélébile. "On m’a demandé de partir mais je ne veux pas en parler", dit-elle d’un souffle, le visage fermé. Les Recettes préférées de Johnny est préfacé par Laura Smet, la fille du chanteur.

"Les recettes préférées de Johnny", par Jacqueline Benoit Crédit : Hachette Pratique