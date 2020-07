Où se trouve la plus large avenue du monde ?

publié le 10/07/2020 à 07:29

La plus grande avenue du monde n'est pas les Champs-Élysées mais elle est en France. Ce qui différencie l'avenue du boulevard c'est parce qu'il y a un monument au bout.

Il y a une avenue en Argentine qui prétend être la plus large du monde, "9 De Julio" à Buenos Aires qui fait 140 mètres de large et il y a même un endroit où elle fait 250 mètres de large, sauf que c'est de la triche car c'est une 2x6 voies et non une avenue.

La plus large avenue du monde, avant l'avenue Foch à Paris, se trouve à Versailles. Entre les grandes et les petites écuries, face à la place d'armes, à la grille royale et surtout face au Château. Cette avenue c'est aussi la plus vieille avenue du monde : elle a plus de 300 ans au compteur car elle a été imaginée par un certain Louis XIV et elle fait 93 mètres de large, et c'est une vraie avenue !