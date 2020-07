Les aveugles peuvent-ils rêver en images ?

publié le 09/07/2020 à 07:25

Les aveugles rêvent-ils en images ? Gilbert Montagné est devenu aveugle plus tard, il avait déjà vu le monde. Il explique qu'au bout de quelques décennies, les images s'effacent de sa mémoire.

L'aveugle de naissance, lui, ne peut pas rêver en images par définition puisqu'il n'a jamais vu les choses. Il fait des rêves de couleur, de feux d'artifice... Les films Fantasia et Fantasia 2000, très colorés, et bien on peut se dire que c'est le rêve de l'aveugle qui n'a jamais vu. En revanche, plus on devient aveugle tard, plus on a de chance de rêver toute sa vie en images.

Et deuxième question : pourquoi dit-on le b.a.-ba ? C'est le babillage du début. Ce sont les premiers pas pour apprendre la lecture tel qu'écrit dans la méthode Bosher, vous savez ce livre éducatif avec les grandes lettres. Ça nous vient de l'apprentissage de la lecture par les enfants.