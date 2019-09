Le "Kale Pache" est un plat iranien fait avec la tête, les pieds et l'estomac d'un mouton.

Les "huîtres des Rocheuses", sont des testicules de taureau frits. Ce plat est courant aux États-Unis et au Canada.

Jus de globe oculaire de mouton, un plat mongole fait avec des globes oculaires de mouton marinés et du jus de tomate.

publié le 26/09/2019 à 05:50

Le "Disgusting Food Museum" est né en Suède il y a un an et a déjà voyagé à Los Angeles, et sera à Nantes du 25 septembre au 3 novembre, avant de partir pour Las Vegas.

Dans cette exposition sont présentés des plats et aliments exclusifs à certains pays et certaines régions du monde. Des spécialités qui, au premier abord, peuvent être effrayantes et écœurantes.

"Une des choses vraiment fascinantes concernant la notion de dégoût, c'est qu'elle est vraiment déterminée par notre culture : les choses avec lesquelles vous avez grandies, vous allez les trouver délicieuses et souvent quelque chose d'étranger, de bizarre et différent vous semblera dégoûtant", a décrit à l'AFP Samuel West, psychologue et commissaire de l'exposition "Disgusting Food Museum".

L'un des buts du musée est de passer outre cet écœurement culturel pour découvrir les spécialités insolites de divers pays de monde. "Ces choses peuvent vous paraître dégoûtantes au premier abord, mais si vous êtes ouvert d'esprit et que vous goûtez, c'est en fait plutôt bon" selon Andreas Ahrens, le directeur du musée.

Mais l'objectif principal est d'amener "les gens à réaliser que nous devons nous orienter vers de nouvelles sources de protéines meilleures pour l'environnement, comme les insectes ou la viande cultivée en laboratoire", a-t-il estimé.

Des précautions ont été prises

"Quand vous entrez dans cette exposition, on vous donne un sac à vomi en titre de billet d'entrée", a prévenu Astrid Gingembre, directrice projet du Voyage à Nantes qui accueille le "Disgusting Food Museum" dans le cadre du festival "Les tables de Nantes".



Ces sacs peuvent facilement devenir indispensable, puisqu'il est possible de goûter pour 3 euros de la chair de requin fermentée ou de la liqueur de glande anale de castor.



Evidemment, la gastronomie française y est représentée, avec le steak tartare, les escargots, le roquefort, l'époisses ou encore le foie gras, jugé moralement dégoûtant par certains en raison de son procédé de fabrication.