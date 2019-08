Le canard : son confit, son foie gras... et son musée !

publié le 05/08/2019 à 14:39

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Au menu du jour, il peut se cuisiner à l’orange, laqué, en magret, braisé ou encore au vin blanc… Nous allons vous parler du canard !

Du Sud-Ouest à la Chine, le canard inspire la cuisine du monde entier ! A l’orange, en mousse, laqué ou en filet… Le canard se prête à toutes les saveurs épicées et sucrées-salées.

Les canards aiment les voyages : présents à l’état sauvage sur tous les continents, ils peuplent notamment la toundra arctique et se déplacent sur l’ensemble de l’Eurasie aux saisons de migration. Ils sont élevés depuis l’antiquité, pour l’ornement, pour la production de chair et de foie gras. En effet, les Romains gardaient des canards en captivité dans le but de les engraisser, mais ces derniers n’étaient pas véritablement domestiqués puisqu’ils n’avaient pas encore perdu la faculté de voler, caractéristique de la majorité des races d’élevage. En Europe, La domestication et l’élevage du canard n’a pas eu lieu avant le Moyen Âge. Tous les canards étaient issus du Colvert, jusqu’à l’introduction du canard de Barbarie au 16ème siècle, en provenance d’Amérique du Sud.

Nombreuses sont les recettes emblématiques à base de canard, dont le canard laqué... qui possède son propre musée ! Il a ouvert en 2014 dans le plus grand bâtiment de la chaîne Quanjude, spécialisée dans ce mets phare de la gastronomie chinoise. Des rôtisseurs statufiés, des photos de V.I.P., dont Richard Nixon et Henry Kissinger, et des menus centenaires retracent l'histoire de ce monument culinaire. Les étapes de la confection du canard laqué, son origine voire l'utilisation diplomatique du palmipède, ainsi que de nombreuses anecdotes y sont présentées et nous feraient presque oublier les foies gras et autres confits de canard !





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, Christian Etchebest, chef à la tête de l'enseigne "La Cantine du Troquet".







Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana !





Panzanella (pour 4 personnes / préparation 20 min)



Ingrédients :



4 grosses tranches de pain rassies

2 belles tomates

1 oignon rouge

2 concombres moyens

Basilic ; vinaigre de cidre ; huile d'olive ; sel ; poivre



1. Mettez l'oignon rouge sans sa peau dans un bol d'eau froide.



2. Pelez le concombre et coupez-le en tranches avec sa peau ;



3. Coupez les tomates en gros dés.



4. Dans un plat, mouillez les tranches de pain avec de l'eau et un peu de vinaigre de cidre, salez et poivrez.



5. Essorez le pain et émiettez-le grossièrement dans un grand saladier.



6. Coupez l'oignon en fines tranches et ajoutez-le aux pains avec les tomates, le concombre, le basilic et mélangez.



7. Assaisonnez avec l'huile d'olive, sel et poivre. Réservez au réfrigérateur le plus longtemps possible pour que les saveurs se mélangent bien.











L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui sur les routes de l'Aveyron...



















L'équipe de l'émission vous recommande