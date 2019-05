publié le 03/05/2019 à 12:00

Vous ne récupérez jamais votre ticket de caisse au McDonald's ? Après avoir lu cet article vous le ferez systématiquement car vous serez bien mieux servi. C'est un ancien employé du célèbre fast-food américain qui livre ce petit secret qui se révèle extrêmement utile pour les consommateurs.



Combien de fois avez-vous constaté que le menu qui était sur votre plateau ne correspondait pas du tout à celui présenté dans les publicités ? Souvent on se retrouve avec un hamburger mal monté, un cornichon à côté, la sauce qui déborde, une portion de frites minime, froide et mal salée. Parfois même il manque des éléments de votre commande ou on vous a servi une boisson qui n'était pas celle que vous aviez demandée. Voici la solution pour remédier à ces désagréments au McDonald's.

Quand vous commandez, demandez un reçu. Le serveur pensera alors que vous êtes un client mystère, c'est-à-dire un client payé par l'entreprise pour tester et noter le restaurant. Ils écrivent des comptes-rendus de ce qu'ils n'ont pas apprécié afin d'améliorer la qualité du service. Redoutés par les employés, ils sont toujours beaucoup mieux servis qu'un client normal. De cette manière, vous aurez des menus plus fournis, préparés avec soin, bien présentés et chauds.