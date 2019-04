publié le 30/04/2019 à 14:58

Des chevreuils slalomant, paraissant complètement désorientés ont fait leur apparition dans le département du Lot ces derniers jours. Et le phénomène n'a rien de rare ! Comme l'explique La Dépêche du Midi, à l'arrivée du printemps, ces cervidés "ivres" sont régulièrement aperçus par des habitants, que ce soit au bord des routes, dans des champs, des vignes et même des jardins de particuliers.



Une explication très rationnelle est pourtant à l'origine de ce qui aurait pu apparaître comme un mystère. Nos confrères expliquent ainsi qu'au printemps, les chevreuils sont friands de petits bourgeons remplis d'une sève contenant des substances alcaloïdes (substance organique le plus souvent d'origine végétale douée de propriétés physiologiques remarquables toxiques ou thérapeutiques, ndlr).

Mais une fois ingérée, cette substance fermente dans l'estomac de ce ruminant, provoquant une perte de repères de l'animal pouvant laisser penser à un état d'ébriété. "L'animal désorienté ne perçoit plus le danger. Il se déplace dans des zones urbaines inhabituelles", a expliqué à La Dépêche Serge Gay, vice-président de la Fédération des chasseurs du Lot.

Un chevreuil désorienté vu dans les rues de Toulouse

D'ailleurs, un chevreuil a été aperçu ce mardi 30 avril en train de "divaguer" dans les rues de Toulouse, comme l'indique France 3 Occitanie. Le jeune animal, visiblement apeuré, a été heurté par une voiture en centre-ville mais s'est immédiatement enfui. Les pompiers étaient toujours à sa recherche en fin de matinée.



Un conseil aux automobilistes de la région : restez très vigilants, car les chocs avec les chevreuils peuvent s'avérer dangereux et très coûteux, "jusqu'à 2.000 euros parfois plus", précisait un carrossier lotois.