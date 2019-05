publié le 02/05/2019 à 14:27

On pourrait croire à un pouvoir sorti tout droit d'un film de science-fiction et pourtant. Sur une vidéo publiée par l'utilisateur @Apex_sH ce mardi 30 avril sur Twitter, on peut apercevoir sa nièce qui a la capacité absolument incroyable de propulser son oiseau de compagnie contre tous ceux sur qui elle hurle.



Sur la publication, elle se tient debout sur un lit juste à côté de son oiseau. D'un coup, elle se tourne pour faire face à la caméra et laisse échapper un cri aiguë. Sans aucune hésitation, son oiseau se lance alors sur la personne qui enregistre la vidéo.

Sur Twitter, la vidéo n'a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes puisqu'elle a engendré plus de 1,5 millions de mentions "j'aime" et 500.000 retweets. Si certains se disent impressionnés par le don de l'enfant d'autres la compare déjà à Daenerys Targaryen, la célèbre princesse qui contrôle des dragons dans la série télévisée Game of Thrones.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at ¿¿¿ pic.twitter.com/ea0JoWMNrT — Lord Flocko ¿ (@Apex_sH) 30 avril 2019