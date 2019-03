publié le 19/03/2019 à 13:49

La vieille dame et le Mont Saint Michel. Ce pourrait être le titre d'un roman, mais c'est un rêve éveillé que vient de vivre ce matin Maryse, à 111 ans. La doyenne des Alpes-Maritimes avait fait part de son rêve : elle voulait visiter ce joyau normand entre terre et mer, qu'elle n'avait encore jamais vu. C'est désormais chose faite, en atteste Frédéric Veille pour RTL.



"Entourée d'une nuée de micros et de caméras", Maryse a enfin pu contempler le Mont Saint-Michel "en fauteuil roulant", mais également "dressée sur ses deux jambes", puisque la doyenne s'est levée pour l'occasion, déclarant "Je très heureuse d'avoir réalisé mon rêve".

Partie de Nice le lundi 18 mars, la centenaire née en Corse en 1907 s'apprête à découvrir la baie en voiture mardi après-midi, avant de visiter l'abbaye mercredi en compagnie de Xavier Bailly, l’administrateur du site. Malgré sa joie, Maryse, blagueuse, a su garder les pieds sur terre : "J'ai déjà préparé le pourboire" à destination de ceux qui vont l'aider dans son ascension "Parce qu'ils vont dire "la vieille elle nous enquiquine" dit-elle, avant de conclure "Je n'ai pas eu une jeunesse heureuse (...) Je suis gâtée dans mes vieux jours".

Maryse Lancioni, 111 ans, avait ému les internautes le mercredi 6 février en confiant au quotidien Nice-Matin qu'elle espérait voir le Mont-Saint-Michel avant la fin de ses jours. L'agence d’attractivité de la Manche lui avait alors proposé de lui offrir son séjour, tous frais payés, dans le département normand.

