Âgée de 111 ans, Maryse Lancioni est doyenne de son département, les Alpes-Maritimes. La centenaire a suscité l'émotion des internautes en lançant un appel singulier, dans une vidéo diffusée le mercredi 6 février dernier sur la page Facebook du quotidien régional Nice-Matin.



Toujours dotée d'un caractère bien trempé, d'une indépendance farouche et de souvenirs intacts, l'aïeule a accordé un entretien au journal local, dans lequel elle décrit son mode de vie. Elle réside dans un deux pièces face à la mer et se déplace seule, sans déambulateur, à l'aide d'une simple canne.

Sur le site du quotidien, Maryse s'est adressée aux jeunes, leur donnant quelques conseils : "éviter de se droguer, refuser les cigarettes", puis elle a livré sa recette pour rester en bonne santé et être heureux : "Il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut avoir bon cœur, j'ai beaucoup aidé les autres", confie t-elle, précisant qu'elle n'attendait rien en retour.

J'aimerais voir la mer qui se retire. C'est là que j'aimerais aller avant de mourir. Maryse Lancioni à Nice-Matin





Après s'être attelée toute sa vie à faire le bien autour d'elle, la doyenne aspire désormais à découvrir de nouveaux lieux. Son rêve est simple : voir la Bretagne et le Mont Saint-Michel. Un appel émouvant qui n'est pas passé inaperçu. Car depuis que la vidéo a été postée, plusieurs internautes ont proposé de créer une cagnotte pour l'aider à financer son voyage.

Selon la journaliste qui a passé la journée avec elle, Maryse serait en capacité de se déplacer en Bretagne, mais sa demande sollicite beaucoup d'organisation et au moins un volontaire pour l'accompagner.



En attendant que son vœu puisse se concrétiser, Nice-Matin invite ses lecteurs, Bretons et Normands, à faire un geste en lui envoyant des cartes-postales de leur région. Les journalistes se sont proposé de relayer son courrier à cette adresse :



Nice-Matin, Service digital

A l'attention de Maryse Lancioni

214, boulevard du Mercantour

06 290 NICE