publié le 11/02/2019

Née à Alès, dans le Gard, le 11 février 1904, Lucile Randon a tout connu ou presque. Âgée de 10 ans au début de la Première Guerre mondiale, celle qui est devenue la doyenne des Français le 19 octobre 2017, après le décès d'Honorine Rondello, fête aujourd'hui ses 115 ans, au sein de sa maison de retraite, à Toulon.



Après avoir été la gouvernante d'un médecin à Marseille où elle s'occupait de ses enfants, elle devient institutrice à Versailles, chez la famille Peugeot, alors qu'elle n'a que 16 ans. Une période de sa vie dont elle se souvient parfaitement et qu'elle retranscrit au micro de RTL : "J'avais beaucoup d'occupation en plus des enfants. Je lisais beaucoup, je tricotais pour les pauvres, je brodais pour la vente de charité. Je faisais beaucoup de choses. Je ne me suis jamais ménagée, plus que de raison quelque fois".

Croyante, elle reçoit le baptême et la communion en 1923 avant de rentrer dans les ordres en 1944, au sein de la maison des Filles de la charité, rue du Bac à Paris. Lucile Randon se fait appeler "Sœur André" dans la religion, en référence à son frère aîné.

En maison de retraite depuis 40 ans

En 1945, elle intègre l'hôpital de Vichy dans lequel elle reste 28 ans pour s'occuper d'orphelins et des personnes âgées avant de s’occuper de gardes de nuits à partir de 1963 dans la Drôme où elle prendra sa retraite.



En 1979, alors âgée de 75 ans, elle entre à l'Ehpad des Marches en Savoie, un établissement dans lequel Lucile Randon passera trois décennies avant d'être transférée en 2009, à 105 ans, à l'Ehpad Sainte-Catherine Labouré de Toulon.



C'est donc dans le Var que la doyenne des Français souffle ses 115 bougies. Un moment festif, qu'elle a appris à savourer : "Depuis que je suis ici, les jours de grande fête, on a l'apéritif alors je ne m'en prive pas. Pendant la guerre de 14-18, on avait pas beaucoup de gourmandises. Ce n'est que plus grande que j'ai appris à manger du chocolat. Alors là, c'est le régal".