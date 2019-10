Le grand Charles Aznavour !

publié le 03/10/2019 à 13:00

Une star. Simplement. Vénéré par Bob Dylan, admiré par Liza Minnelli, considéré par Frank Sinatra et Leonard Cohen... Aznavour était un show-man. En plus d'être un poète, et un musicien de génie. On découvre son destin avec le journaliste Baptiste Vignol.

Avant de devenir une star, Charles Aznavour a pas mal galéré, sa première chance vient d’une certaine Edith Piaf, comment le ou plutôt les repère-t-elle ? Que lui propose Edith Piaf ? Aznavour et Piaf seront-ils amant ?



En 1948, Aznavour et Roch font une surprise à Edith Piaf, ils débarquent à New-York, mais ça va mal commencer, ils se retrouvent en prison ! Pourquoi ? Piaf les envoie à Montréal, pour quelles raisons ?

Charles Aznavour tente sa chance en solo, sort un premier album, mais ça ne marche pas, il va galérer longtemps ? Quel sera son premier succès ? Et avec les femmes, Charles Aznavour était-il un séducteur ?



Qui a écrit les paroles de ce sommet de la chanson '' La Bohème '' ? Que dira Charles Aznavour sur les paroles de la Bohème, quelques décennies plus tard ? Que symbolise ce mouchoir qu’il n’oubliera jamais sur scène ?

à lire : Charles Aznavour aux éditions Gründ.