La folie du Mont Blanc !

publié le 04/10/2019 à 13:00

Avec notre invitée l’alpiniste Catherine Destivelle on part à l’assaut du Mont-Blanc.

Combien de personnes s’attaquent au Mont Blanc chaque année ? Cet afflux d’alpinistes plus ou moins chevronnés sur le Mont Blanc, ce n’est pas nouveau, est-ce qu’on est proche de la saturation, chaque été ?

Comment doit-on se préparer pour arriver au sommet du Mont Blanc, à 4800m d’altitude ? Ça n’est pas un trail, c’est une ascension qui n’est pas anodine ? On peut être en bonne forme physique et connaitre des soucis en altitude ?

Le mal des montagnes, c’est quoi ? Comment peut-on lutter contre ? Même un alpiniste chevronné peut en souffrir ? Est-ce encore possible de faire l’ascension en cette saison ? C’est plus difficile, plus dangereux ?

Il y a plusieurs voies pour atteindre le sommet ? Quelle est la plus difficile ? Quels sont les risques du Mont Blanc et de la haute montagne en général ?



à lire : L'Alpinisme, tu connais ? aux éditions du Mont-Blanc.

L'alpinisme, tu connais