Jura : 500.000 euros de pièces et de lingots d'or découverts dans une maison

publié le 02/11/2020 à 11:33

Des pièces et des lingots d'or d'une valeur de 500.000 euros retrouvés dans la ville de Morez, dans le Jura. La légende disait donc vrai : la très mystérieuse famille d'horlogers, quatre frères et sœurs tous célibataires, qui vivait juste au-dessus de la boutique, cachait cinq lingot et un millier de pièces d'or.

Après leur décès, leur cousin éloigné hérite de l'appartement, il n'en veut pas et préfère tout vendre. La mairie l'achète pour 130.000 euros mais en juin, en plein confinement, le maire, Laurent Petit, décide de faire le tri : "C'est la directrice qui a mis la main dessus dans un placard, au fond d'une étagère. Des bocaux de confiture étaient remplis de pièces et de lingots."

La valeur estimée est de 500.000 euros, c'est donc un bon coup de pouce pour le budget de la commune. Morale de l'histoire, si vous héritez, ça vaut peut-être le coup de se déplacer.