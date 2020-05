publié le 27/05/2020 à 16:45

Ce dimanche 24 mai, comme souvent, Frédéric Dumoulin sort de son bureau parisien et prend la direction de la gare du Nord pour s'engouffrer dans le TGV de 20h10 qui le ramène chez lui, à Lille (Nord). Mais une heure plus tard, alors que le train s'arrête à quai dans la capitale des Flandres, le visage du voyageur pâlit. Et pour cause, aucune trace de sa petite valise noire.

Vol ? Simple méprise ? Nul ne le sait. Seule certitude, la perte est inestimable aux yeux de son propriétaire. Au milieu d'un sac isotherme Picard, d'un flacon de parfum, d'un bouquin et d'un cahier bleu se trouvaient en effet de précieux classeurs contenant la généalogie de toute sa famille.

Depuis 1982, l'homme a pu remonter à ses ancêtres nés au XIIIe siècle. "J’avais commencé (...) à l’âge de 13 ans, et je n’ai jamais arrêté", développe Frédéric Dumoulin dans les colonnes de La Voix du Nord. Et de poursuivre : "J’ai fait tout ça avec mon père, aujourd’hui décédé, j’ai l’impression de le perdre une seconde fois…"

(1/2) OFFRE RECOMPENSE !

Me suis fait voler grande valise noire (Delsey 78 cm) dans le TGV n°7081 PARIS-LILLE dimanche 24 mai (20H10/21H12). Aucun objet de valeur mais des trésors sentimentaux: des classeurs comprenant la totalité de mes recherches généalogiques depuis 1982... pic.twitter.com/2aXXKVlMzt — Frédéric Dumoulin (@FredDumoulin) May 25, 2020

Frédéric Dumoulin s'en veut presque d'être "un homme de papier" et d'avoir tardé à numériser son trésor, "au cas où...". L'homme compte désormais sur l'empathie suscitée par son histoire qu'il a relayée sur les réseaux sociaux. Il promet également une récompense à celui ou celle qui mettra la main sur la fameuse valise noire, une Delsey de 78 cm.