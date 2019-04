publié le 23/04/2019 à 20:10

Tout a commencé lorsque Greg Vella, un pêcheur qui sortait pêcher le thon du côté du Japon, a entendu à la radio qu'un grand requin blanc avait été aperçu en train d'essayer d'engloutir une tortue géante. Une image plutôt amusante mais qui va tourner court pour le plus grand prédateur marin de la planète.



En effet, le lendemain, le grand blanc a été retrouvé mort et pris dans des filets de pêche. Dans sa gueule, se trouvait encore la tortue géante qu'il essayait de manger la veille, mais qui a fini par l'étouffer. "Les capitaines que j'ai interviewés qui ont vu le puissant requin la veille, ont dit qu'il avait l'air proche de la mort, car il ne pouvait pas déloger la tortue géante", a écrit Greg Vella sur sa page Facebook en partageant les photos vendredi 19 avril.

Les images sont impressionnantes, et montrent le requin maculé de sang, la tortue bloquée dans sa gueule. Surtout, ses mensurations de la bête sont hors normes. Le squale pèse ainsi dans les deux tonnes et fait plusieurs mètres de long. Un énorme animal, qui pourrait presque rivaliser avec Deep Blue, le plus grand requin répertorié et en vie, qui flirterait avec les 50 ans. Des chercheurs le suivent grâce à une puce qui lui a été implantée en 2013, explique le Daily Mail.