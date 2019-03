publié le 25/03/2019 à 21:12

Des requins hameçonnés et tirés de l'eau pour être abattus. Ces images figurent sur une série de photographies et de vidéos obtenues et publiées en mars par les organisations Humane Society International (HSI) et Australian Marine Conservation Society (AMCS).



Mais à défaut d'être extraites d'une partie de chasse clandestine, ces séquences dévoilent un échantillon d'un programme légal, le "Shark control program", l'envers de la protection des surfeurs et de la Grande barrière de corail dans l'état du Queensland en Australie.

Les scènes se déroulent au large des plages du nord-est du pays d'Océanie, deux requins-tigres et un requin taureau sont pris au piège, condamnés à une lente agonie. Ces hameçons ont été installés par le gouvernement du Queensland afin de réguler la présence des animaux aux abords des plages. La pratique mise en place en 1962 afin de protéger les baigneurs, scandalise désormais les défenseurs de l'environnement.

La HSI et l'AMCS ont d'ores et déjà appelé au retrait immédiat de ces "pièges mortels", la HSI a attaqué en justice le gouvernement du Queensland. Pour Nicola Beynon, la responsable des campagnes à la HSI, il s'agit d'un système d'un autre temps : "L'abattage de requins est cruel et illogique et nous sommes frustrés que cela arrive toujours dans la Grande Barrière de corail. Ces images montrent la souffrance intense infligée aux animaux marins par cette pratique obsolète", déclare t-elle.



La militante australienne estime que le gouvernement viole la législation pour satisfaire son quota d'abattages, "Le public a le droit de voir le coût réel de (ce) programme" a t-elle affirmé.

Le requin-tigre menacé

Selon l'organisation, le requin-tigre est l'espèce la plus fréquemment pêchée dans le cadre du "Shark control program". La proportion d'abattage est telle que la présence de requins-tigres aurait diminué de trois quarts dans les eaux du Queensland. Le premier bulletin du Australian Shark Report Card, paru début mars, confirme que le nombre de requins-tigres devrait continuer de baisser jusqu'à disparaître totalement du nord-est de l'Australie si des mesures ne sont pas prises.