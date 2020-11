Inde : un randonneur photographie un tigre noir pour la première fois

publié le 04/11/2020 à 22:08

Soumen Bajpayee se souviendra longtemps de sa balade au sein du sanctuaire de Nandankan, dans le district d'Odisha. Ce photographe indien savait qu'il allait apercevoir des animaux sauvages, comme des singes ou des tigres, protégés dans cette région. Mais il ne se doutait pas qu'il allait se retrouver en face d'une espèce jamais photographiée en direct, un tigre noir.

"Il a surgi du bois, est resté quelques secondes, puis est retourné derrière les arbres", raconte-t-il au Sun, relayé par CNews. Juste le temps de prendre des clichés du félin et de ses épaisses rayures, qu'il est le premier à croiser ainsi. En effet, si on sait qu'il y a six spécimens de ce genre, ils n'avaient été photographiés que par le biais de pièges photographiques.

Nos confrères expliquent que ce tigre est plus petit que la moyenne, et est aussi appelé tigre "mélanique". La variation génétique qui permet cette couleur noire est due à la consanguinité, selon les scientifiques. Soumen Bajpayee a indiqué espérer que ces tigres allaient se reproduire entre eux, pour perpétuer leur particularité et éviter l'extinction qui les menace.