"Fort Boyard" : quel avenir pour les fameux tigres de Félindra ?

publié le 07/10/2020 à 17:11

"Félindra ! Tête de tigre !". Ce cri légendaire poussé par le présentateur de Fort Boyard depuis des décennies ne sera peut-être plus. L'animal emblématique de l'émission d'aventure et de divertissement de France 2 pourrait bien disparaître ces prochaines années.

D'après les informations de nos confrères du journal Le Parisien, les derniers tigres utilisés sur les tournages seront les derniers de l'émission. La société Adventure Line Productions continuera de filmer les animaux que vous avez peut-être observés lors de la dernière saison de l'émission cet été. Par contre, les tigres Tosca et Kashemir, les deux derniers félins du Fort, ne seront pas remplacés s'ils venaient à partir en retraite. La fin d'une époque qui coïncide avec la disparition des spectacles utilisant des animaux sauvages. Si les cirques et les parcs d'attractions se soumettent à la loi, les émissions de télévision doivent aussi suivre le mouvement.

Un premier tigre est déjà parti à la retraite pour ne pas être remplacé dans le Fort : Kali, 15 ans. "C'est exactement ce que prévoit aussi de faire l'État avec les delphinariums", a expliqué au Parisien la productrice de Fort Boyard Alexia Laroche-Joubert. Une prise de position qui suit les déclarations de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sur la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants.

Tosca et Kashemir, ne sont âgés que de 9 et 3 ans, et ils ont donc une longue carrière devant eux. Lorsqu'ils ne sont pas sur le Fort Boyard, ils résident au Puy du Fou. Les félins peuvent être en bonne santé et travailler jusqu'à 20 ans environ. Il pourrait donc se passer encore une quinzaine d'années avant que le dernier tigre de Fort Boyard ne quitte le vaisseau de pierre.