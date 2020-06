Loiret : naissance de trois bébés tigres chez un éleveur critiqué

publié le 18/06/2020 à 20:08

Heureux événement au sein de l'élevage de fauves de Rémy Demantes, à Ouzouer-sur-Loire, dans le département du Loiret. Les tigres Jade et Radja ont donné naissance à trois bébés, qui se nomment Cash, Tango et Basile. La mère tigresse n'a toutefois pas assez de lait pour nourrir ses trois petits - l'un a été confié à un autre éleveur, et un autre est directement alimenté au biberon par Rémy Demantes.

Comme le rapporte Le Parisien, ces trois naissances dans une même portée semblent indiquer que les tigres de l'élevage d'Ouzouer-sur-Loire sont en confiance pour procréer. En septembre dernier, One Voice, une association de défense des animaux, avait pointé du doigt des conditions de vie précaires, présentant, sur son site Internet, les fauves comme "prisonniers".

Interrogé par le quotidien francilien, Rémy Demantes se défend, affirmant que "les animaux qui vivent ici sont bien nourris". "Ils consomment une tonne de viande par mois et ils disposent de 400 m2", indique-t-il. Soutenu par le conseil départemental du Loiret, l'éleveur ouvre son centre au public, sur réservation. Pour nourrir les fauves, il faut débourser la somme de 200 euros.