Il mord le serpent qui l'avait mordu, ils meurent tous les deux

publié le 24/07/2019 à 01:05

Le drame s'est déroulé le 14 juillet dernier, en Inde, dans l'État du Gujarat, à l'ouest du pays. Parvat Gala Baria, âgé de 60 ans, se trouvait à proximité d'un camion d'où était déchargé du maïs lorsqu'un serpent a surgi, semant la panique parmi les villageois.

Mais le sexagénaire, au lieu de s'enfuir comme l'ont fait les autres personnes autour de lui, a déclaré avoir déjà attrapé des serpents, raconte le chef du village à la presse locale. Mais l'animal est venimeux.

Lorsqu'il a saisi le serpent, celui-ci "a riposté en le mordant aux mains et au visage", explique-t-il. L'homme décide alors de mordre à son tour le reptile, et le tue. Mais le venin que lui a injecté le reptile oblige Parvat Gala Baria a être conduit à l'hôpital, où il succombera à ses blessures quelques heures plus tard.

