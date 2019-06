publié le 11/06/2019 à 17:15

C’est une histoire pour le moins inattendue qui a été relatée ce mardi 11 juin sur la page Facebook des gendarmes de la Somme et repérée par Le Courrier Picard. Dans la soirée de samedi, les gendarmes de Péronne ont été appelés pour intervenir dans une affaire de différend familial sur fond d’alcool, se déroulant à Combles, une commune située dans le département de la Somme.



Quand le trio de militaires est arrivé sur place, un homme fumant un joint sur le pas de sa porte commence à les insulter. L’individu prend ensuite la fuite et est poursuivi par les gendarmes qui le font se retrancher dans son appartement. Arrivé dans son salon, il se saisit d’un long serpent de son vivarium pour menacer les forces de l'ordre. Ces derniers font preuve de sang-froid et procèdent à distance aux sommations d’usage avec le taser.

De dépit, l’homme jette alors son serpent et il est interpellé. Il sera convoqué devant le tribunal de grande instance d’Amiens le jeudi 14 novembre prochain pour répondre de maltraitance sur animaux, outrage, rébellion, menace de mort et usage de produits stupéfiants.