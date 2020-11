Crédit : XINHUA / Xinhua via AFP

et Louis Chahuneau

publié le 21/11/2020 à 16:10

C'est une nouvelle prouesse technologique. La Chine vient d'envoyer un sous-marin, le "Fendouzhe", se poser au fond de la fosse des Marianne, qui descend à 10.994 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. À son bord, trois chercheurs chinois, deux hommes et une femme, sont chargés d'étudier la faune et la flore de la fosse de 2.550 kilomètres de long et de collecter des spécimens pour leurs recherches, selon la chaîne télévisée étatique CCTV.

Des études antérieures ont permis de trouver des communautés florissantes d'organismes unicellulaires survivant sur des déchets organiques qui s'étaient installés sur le fond de l'océan, mais très peu de gros animaux. La mission mènera également des recherches sur les "matériaux des eaux profondes", d'après CCTV, alors que la Chine progresse dans l'exploitation minière des eaux profondes.



Le Fendouzhe, qui a effectué plusieurs plongées ces derniers jours, a établi plus tôt dans le mois un record national de 10.909 mètres pour la plongée en eaux profondes habitée après avoir atterri sur le point le plus profond connu de la fosse, "Challenger Deep". Le record du monde, de 10.927 mètres, a été établi par un explorateur américain en 2019.

Chine : Vidéo d'un média d'état qui montre des images filmées par des scientifiques chinois depuis le submersible chinois «Fendouzhe», qui a plongé mardi 10 novembre à 10 909 mètres dans la fosse des Mariannes. pic.twitter.com/rDk9T1mrEO — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 12, 2020

Les premiers explorateurs ont atteint la fosse en 1960 lors d'une brève expédition, après quoi il n'y a plus eu de missions jusqu'à la descente effectuée en 2012 par le cinéaste américain James Cameron, réalisateur de "Titanic". Ce dernier avait fait une descente en solitaire à près de 11.000 mètres dans cette fosse et évoqué un environnement "désolé" et "extraterrestre".