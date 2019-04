Ces ressources insoupçonnées cachées au fond des océans

publié le 16/04/2019 à 05:32

Quand on sort de cette exposition, on voit les océans autrement. On y découvre les créatures incroyables des abysses. Jusqu'à 11.000 mètres de profondeur vivent des êtres aux formes étranges pleins de couleurs, et lumineux, car dans le noir, le seul moyen de certaines espèces pour communiquer est de s’éclairer.



Dans une salle sont projetées des images à 360 degrés des grand fonds marins et du plancton microscopique, on se croirait dans l'espace avec de milliers d’étoiles. Les hommes connaissent depuis peu cet univers, car avant ils ne pouvaient pas y aller. On voit les vaisseaux qui permettent d’y plonger, et puis les enfants vont apprendre le rôle du plancton, qui produit la moitié de l’oxygène terrestre.

Les menaces qui pèsent sur les océans et justement l’acidification de l'eau à cause du réchauffement climatique qui menace le plancton et la pollution par le plastique sont évoqués. On comprend que si les océans meurent, l’homme ne résistera pas longtemps. Et puis on découvre aussi les immenses ressources que peuvent nous offrir ces grandes profondeurs : des molécules produites par les animaux marins qui vont permettre peut-être de trouver de nouveaux médicaments, une toxine sécrétée par des coraux a déjà réussi à traiter un cancer chez la souris, des molécules produites par une étoile de mer glaciaire pourraient permettre de soigner la mucoviscidose...

Les enfants ressortent émerveillés, "Océans" est à voir jusqu'en janvier prochain au Muséum d’Histoire naturelle, dans l'un des très beaux monuments de Paris.