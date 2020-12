Huit ans plus tard et 500 km plus loin, ils retrouvent leur chien disparu

publié le 02/12/2020 à 20:37

Un conte de Noël avant l'heure. Driver, un chien marron et blanc de race Springer s'était volatilisé à Carnac, dans le Morbihan. Huit ans après, la famille Sales, qui vit aujourd'hui au Portugal, vient de retrouver son fidèle compagnon. Quand le 24 novembre dernier, elle a reçu un coup de fil de la SPA de Gennevilliers lui annonçant la bonne nouvelle, son propriétaire a d'abord cru à une erreur.

"Je me retourne et je vois mes deux chiens sur la pelouse, je lui dis alors, 'madame, il y a une erreur mes deux chiens sont là'. Elle me dit 'il s'appelle Driver'. Alors là, j'ai pris une douche froide. Je me souviens de Driver, on me l'a volé il y a huit ans à Carnac", confie Éric Sales. Il a aussitôt pris l’avion en direction de Paris pour récupérer son chien qu'il pensait disparu pour toujours.

Aujourd'hui, l'animal reprend des forces à Larmor-Plage (Morbihan), avec la fille d'Éric, Aurélie. "Driver était à l'époque mon compagnon, je l'emmenais tout le temps sur les terrains de concours hippique. Même s'il ne nous reconnaît pas, il y a des traits que nous on reconnaît, comme son côté têtu", souligne-t-elle. Très sage, Driver n'aboie pas. Après des années d'errance, il profite des caresses, avant de repartir au Portugal en janvier, pour finir sa vie là-bas, au soleil.