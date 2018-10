Haute-Savoie : des radars pour éviter les collisions avec des animaux

publié le 25/10/2018 à 05:16

Il y a plus de 60.000 accidents en France chaque année. Des collisions avec du gibier, surtout des chevreuils, des sangliers et quelques cerfs selon les assurances. Et il y a au moins 600 conducteurs blessés par an.



Donc en Haute Savoie a Doussard vers le lac d’Annecy 4 radars été installés au bord d'une route ou les animaux ont l'habitude de traverser. C'est un endroit de passage entre deux massifs de montagnes. Le radar les détecte la nuit, grâce une camera thermique et il prévient les automobilistes. Sur un grand panneaux lumineux : attention ralentissez, un animal va traverser.

Depuis que ces radars existent, depuis 10 mois, 15 accidents ont été enregistrés à cet endroit, 4 fois moins qu'avant. En Isère déjà, des radars du même type ont aussi fait leur preuve vers Grenoble. Ils coûtent 60.000 euros mais évitent d'énormes dégâts et ils montrent que chaque nuit une quantité incroyable d’animaux déambule sur les routes. À Doussard, l'une des cameras le 29 septembre dernier a notamment filmé une vingtaine de sangliers en même temps en plein milieu de la route.

Ces cameras peuvent avoir aussi un intérêt pour les scientifiques pour mieux comprendre les animaux et comment évoluent les espèces. Pour les chevreuils et les sangliers, elles confirment clairement qu'il y en a de plus en plus.