publié le 23/10/2018 à 13:00

Le retour des grands animaux

Comme en Afrique, où les visiteurs cherchent les Big Five (les " Cinq Grands "), il existe encore en Europe de gros animaux sauvages fabuleux, qui font venir les touristes et rêver les autres. Le loup, le lynx, l'ours, le cerf et l'aigle – les Big Five de France – réinvestissent aujourd'hui leurs territoires perdus. Tous sont des acteurs puissants de nos légendes et de notre patrimoine. Le naturaliste Marc Giraud sera en studio pour nous en parler.



à lire : Big Five, le retour des grands animaux sauvages publié chez Delachaux et Niestlé.