Karim Benzema est le joueur a avoir disputé le plus grand nombre consécutif de Ligue des champions.

Pour le 120ème anniversaire de la création de la tarte tatin, des volontaires de Lamotte-Beuvron ont battu le record mondial du plus gros dessert de cette sorte.

1 jour et 23h : c'est le temps qu'à pris Jad Hamdad pour effectuer la traversée à pieds la plus rapide du Qatar.

Lors d'un match à Lyon le 30 juin 2019, des amatrices de football de 53 nations différentes ce sont affrontés, en faisant le match le plus international de l'histoire.

Le plus grand hand spinner du monde a été créé à partir de pièces détachées et terminé le 3 juin 2019.

publié le 02/09/2020 à 06:01

Il est le livre de référence des records du monde : ce vendredi 4 septembre, le Guinness World Records 2021 sera mis en vente en France. Une avant-première, alors que le reste du monde n'aura accès à cette édition qu'à partir du 17 septembre. Plusieurs Français deviennent recordman cette année, dans des catégories très variées, des plus insolites aux plus sérieuses.

C'est par exemple un établissement français qui peut maintenant affirmer officiellement qu'il sert le plus grand plateau de fromage au monde. Depuis 2018, l'établissement Les Grands Buffets, près de Narbonne, propose un buffet de fromage avec non moins de 111 variétés.

Autre victoire culinaire française : la plus grande tarte tatin du monde. Le 15 septembre 2019, des bénévoles à Lamotte-Beuvron (Loire-et-Cher) se sont lancés dans la préparation d'une tarte XXL. Résultat : un plat de 308kg et de 3 mètres de diamètre.

Toujours dans les records de taille, le plus grand hand spinner du monde a été fabriqué à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Un jouet gigantesque avec un diamètre de 1,6 mètre, complété en juin 2019.

Plusieurs records sportifs

Les Français se sont aussi démarqués dans le domaine sportif. Au plus haut-niveau, le livre des records va consacrer l'exploit de Karim Benzema qui devient le joueur a avoir disputé le plus de saisons consécutives en Ligue des champions, qualifié dans la compétition sans interruption depuis 2005.

Côté féminin, l'Olympique Lyonnais devient le club a avoir remporté le plus grand nombre de Ligue des champions consécutives, après avoir validé un quatrième titre européen de suite le 18 mai 2019. Un record que les Lyonnaises ont encore amélioré en remportant une nouvelle fois cette coupe d'Europe, le 30 août 2020.

Le pilote Stéphane Peterhansel détient désormais le plus grand nombre de victoires d'étapes au Rallye Dakar (80 depuis le début de sa carrière), tandis qu'un amateur, Jad Hamdad, enregistre la traversée du Qatar à pied la plus rapide, après avoir parcouru le petit pays en 1 jour et 23 heures.