Strasbourg : mariés depuis 51 ans, ils meurent le même jour

publié le 26/08/2020 à 05:15

Ces deux Strasbourgeois, âgés de 80 et 88 ans, sont morts ce lundi 24 août à neuf heures d'intervalle et dans deux hôpitaux différents. Ils étaient mariés depuis plus de 50 ans.

L'homme, le plus âgé des deux, avait été admis à l'hôpital de la Robertsau. Elle, se trouvait à l'hôpital civil, rapportent nos confrères de France Bleu Alsace. "C'est terrible. Ils se sont accompagnés jusqu'à la fin", a confié leur fille Géraldine. "Ma mère était entrée jeudi en soins palliatifs, c'était sans espoir. Mon père n'était certes pas en très bon état, mais on n'attendait pas du tout sa mort", a-t-elle poursuivi.

"Quand le téléphone a sonné, je n'ai même pas cru ce que j'ai entendu. On m'a dit 'votre père est mort dans son sommeil', ça j'avoue que je ne m'y attendais pas", a-t-elle précisé. Le couple était marié depuis 1969 et vivait ces dernières années à la résidence Les Jardins d'Alsace, à Strasbourg. La cérémonie aura lieu ce vendredi, a précisé France Bleu.