Coronavirus : une espèce animale en voie de disparition vaccinée

Crédit : JAMES HAGER / ROBERT HARDING PREMIUM / ROBERTHARDING VIA AFP

publié le 26/12/2020 à 18:27

Dans la course au vaccin contre le coronavirus, un groupe de scientifiques du Colorado, aux États-Unis, a créé un sérum pour une espèce animale : le putois à pattes noires. L'animal figure parmi les mammifères les plus menacés d'Amérique du Nord. 120 d'entre eux ont reçu une dose d'un vaccin expérimental pour les préserver, mais également pour préserver les humains et les autres espèce.

"Nous n’avons pas de preuve directe que les putois à pattes noires pourraient être sensibles à la Covid-19, mais à cause de leur proximité avec les visons, nous n’avons voulu prendre aucun risque", a expliqué Tonie Rocke, l’une des scientifiques en charge du programme de vaccination de l'animal, à Quartz, relayé par Numerama.

Les putois vaccinés font partie du National Black-Footed Ferret Conservation Center, dans le Colorado. Génétiquement similaires et issus d'un bassin de reproduction restreint, ces animaux ont un système immunitaire affaibli, ce qui pourrait les rendre très vulnérables au coronavirus.



Cette espèce avait été déclarée éteinte en 1979, jusqu'à la découverte d'un groupe de putois à pattes noires dans un ranch du Wyoming. La plupart d'entre eux sont finalement morts de maladie, notamment de la version animale de la peste noire, la peste sylvatique. Les biologistes sont tout de même parvenus à sauver une vingtaine de ces créatures, avant de fonder le programme d'élevage en captivité.