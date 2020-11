publié le 23/11/2020 à 07:10

L'inquiétude monte en Eure-et-Loir après l'abattage d'un élevage de visons contaminés au coronavirus. On sait que ces animaux peuvent transmettre à l'homme une version mutée du virus, on l'a vu au Danemark et aux Pays-Bas. Les habitants à proximité de cet élevage ne sont pas franchement rassurés.

"Est-ce que c'est le propriétaire qui les a contaminés ?", s'interroge l'une d'entre-elles. "On ne le connaît pas ce monsieur, on peut le croiser comme ça sans masque", ajoute-t-elle. D'où vient ce virus ? Peut-il se retransmettre à l'homme ? Beaucoup de questions que se pose Laure, qui habite à 200 mètres de l'élevage. "On nous dit que les animaux ne peuvent pas attraper le Covid et en fait si", dit-elle.

Au Danemark, le virus mutant issu des visons a finalement disparu après un reconfinement. Dans la commune, la prochaine étape, c'est connaître l'origine du virus qui est entré dans l'élevage. Un conseiller municipal dit réfléchir à la suite et pourquoi pas, tester tous les habitants de ce village.

À écouter également dans ce journal

Justice - Nicolas Sarkozy est soupçonné de "corruption" et "trafic d'influence" alors qu'il aurait envisagé d'aider un juge à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles. Le procès doit s'ouvrir ce lundi.

Confinement - Une semaine après une soirée clandestine, les forces de l'ordre ont de nouveau dû intervenir à Joinville-Le-Pont, pour empêcher qu'un évènement du même type ne s'organise. 16 personnes ont été verbalisées.

États-Unis - Alors que Joe Biden dévoilera mardi ses premiers choix pour le futur gouvernement américain, le futur président des États-Unis a nommé Antony Blinken au poste de secrétaire d'État. Ce sera donc l'homologue de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.