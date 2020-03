Coronavirus : pénurie de lingots d'or après la chute des cours boursiers

publié le 27/03/2020 à 01:37

Après les pénuries de papier toilette, c'est au tour des lingots d'or. Alors que l'incertitude grandit à mesure que la pandémie de coronavirus se répand sur la planète, l'or rassure. Cette valeur refuge s'arrache.

Le Financial Times compare "l’achat frénétique du métal jaune avec la course des consommateurs au papier toilette” dans son édition du 23 mars, rapporte Le courrier international.

D'après le journal financier américain, la demande est cinq fois plus importante qu'en temps normal. Il faut parfois attendre quinze jours pour se fournir en lingots d'or. Les difficultés d'approvisionnement sont telles que la taille des lingots est désormais rationnée.

"Concrètement, on vend dès que l’on a du stock dans nos coffres", raconte Rob Halliday-Stein, fondateur et directeur général de BullionByPost. "Mais nous sommes dépendants de ce que nous pouvons avoir. Un peu comme avec le papier toilette."

L'or, la "valeur refuge"

Alors pourquoi une telle pénurie ? Depuis la propagation du coronavirus dans le monde, les cours boursiers sont en chute libre. Ces dernières semaines, les investisseurs américains et européens se sont empressés d'acheter de l'or et de l'argent "pour tenter de protéger leur argent de l’effondrement des cours mondiaux des actions et de nombreuses devises”.

Face à cette demande inédite, les usines d'affinage de l'or ont du mal à suivre la cadence. Selon le quotidien économique, les mesures de confinement y sont pour beaucoup. Elles bloquent l'activité. En Europe, les plus grandes usines se trouvent en Suisse, dans la région du Tessin. Or, "les autorités locales ont annoncé ces derniers jours que la production était temporairement stoppée", informe le quotidien.