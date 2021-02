publié le 07/02/2021 à 11:36

Comme d’habitude, voici trois réponses à la question : "Comment choisit-on le nom des chevaux de course ?", mais une seule est la bonne !



Réponse 1) Les chevaux de course portent souvent le nom en lien avec leur sponsor : "Azertyuiop" était parrainé par une marque de machines à écrire, "Yapahoto", par Photomaton.

Réponse 2) Pour classer les chevaux sur la ligne, c’est comme dans l’annuaire : si votre nom commence par un A, vous êtes placé au plus près du bord du champ de course, mais comme parfois on inverse l’ordre, ca peut valoir le coup aussi de s’appeler "Yapaphoto" ou "Zorro" !

Réponse 3) La première lettre du nom des chevaux est celle de leur année de naissance. Le nom doit faire maximum 18 lettres et ne pas être grossier ou celui d’une personne célèbre...

Impossible d’appeler un cheval de course "Lincoln"

La bonne réponse est la réponse 3 ! Oui, la première lettre du nom des chevaux de course est celle de leur année de naissance. Ainsi, 2021 est une année en L et les poulains qui sont nés depuis le 1er janvier 2021 peuvent donc s’appeler "Loustic" ou "Laventura" par exemple... L’an dernier c’était une année en K, et 2019, une année en J.

Ensuite, le nombre de lettres du nom du cheval est limité : pas plus de 18 lettres pour éviter les noms à rallonge. Enfin, dans quelques années, lorsque nous arriverons à la lettre W, (en 2031) on repartira à zéro, à la lettre A, parce que les noms en W X Y et Z n’étaient pas simples à trouver.

Autre restriction : impossible d’appeler un cheval "Lincoln", et plus largement, de lui donner le nom d’une personne célèbre. Impossible également de porter un nom de marque, contrairement à ce qui se pratique avec les bateaux de course par exemple.

Enfin, pas moyen non plus de reprendre le nom d’un cheval célèbre, en tout cas, pas tout de suite ! Il faut attendre 25 ans après sa mort... Mais il faut aussi attendre d’être dans une année avec la bonne lettre. Un nom célèbre peut donc parfois être relevé jusqu’à 49 ans après la disparition de l’animal.

Une fois que vous aurez passé tous ces obstacles, vous pourrez soumettre le nom que vous avez choisi pour votre poulain à l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation. C’est lui qui validera en dernier ressort le nom que vous aurez choisi pour votre cheval, et l’inscrira sur son carnet de naissance.