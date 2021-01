publié le 17/01/2021 à 06:10

Pourquoi le nombre 666 fait-il peur ? Comme toujours dans cette rubrique, voici trois réponses possibles, mais une seule est la bonne :



Réponse 1) C’est le sort de tous les chiffres qui se répètent et pas seulement 666, mais cela dépend des cultures. en Asie, par exemple la succession de chiffres 8 porte bonheur ! En Occident, la succession de chiffres 6 porte malheur.

Réponse 2) Du temps des Grecs, plusieurs temples se sont effondrés sans raison, à tel point que l’on a d’abord pensé à une malédiction divine. Finalement, c’est le mathématicien Pythagore qui a trouvé l’origine du problème : 666 avait été utilisé par les architectes pour calculer certaines dimensions. On a donc interdit ce chiffre porte-malheur en architecture

Réponse 3) C’est dans l’Apocalypse selon saint Jean que l’on retrouve la mention du chiffre 666. Il est décrit par l’évangéliste comme étant la marque de la bête.

Dans les avions, vous ne trouverez pas de rangée 13, ni de 13e étage dans certains buildings.

La bonne réponse est la réponse 3. Ce nombre apparaît en effet dans l’Apocalypse selon saint Jean au chapitre 13, versets 17 et 18 : "Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe: soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C’est ici qu’il faut de la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d’un homme, c’est: six cent soixante-six."



On a cherché à comprendre si ce nombre désignait quelqu’un en particulier, par exemple Néron ou les Romains en général. En attribuant certaines valeurs aux lettres, ou en ne gardant que les lettres qui sont aussi des chiffres en alphabet latin, le nombre du diable apparaît en effet. Mais rien ne prouve que l’objectif de Jean, l’apôtre, était bien de dénoncer les Romains.

Une chose est sûre, beaucoup de codifications limitent, voire interdisent l’usage des trois 6 juxtaposés, afin de ne pas heurter les sensibilités religieuses, devenues bien souvent superstition.



Maintenant, si vous cherchez bien, vous trouverez parfois quand même des véhicules immatriculés avec trois 6. Je me suis renseigné, et il n’est pas possible de refuser une plaque avec ces numéros ! Et bien entendu, des milliers d'abonnés au téléphone mobile ont aussi un numéro qui contient trois 6, côte à côte. Diable ! Pour le coup, ils peuvent refuser, je l’ai fait d’ailleurs pour moi-même il y a longtemps.En revanche, dans les avions qui volent en Europe, quand ils revoleront, vous ne trouverez pas de rangée numéro 13, et dans certains immeubles aussi, il n’y a pas de 13e étage.