VIDÉO - Lyon : des fouilles archéologiques révèlent quartier romain

Des fouilles archéologiques, réalisées en plein cœur du jardin de La Visitation dans le 5e arrondissement de Lyon, ont permis de révéler un ancien quartier romain. Il s'agirait potentiellement d'un quartier militaire occupé au Ier siècle.

Depuis le 3 juin dernier, le Service archéologique de Lyon, le CNRS Lyon et les étudiants de l'Université Lyon 2 creusent le site à la recherche d'indices sur l'histoire de la capitale des Gaules. Il s'avère que le lieu était anciennement un quartier de la colonie romaine, probablement un quartier militaire. Il aurait été détruit après la bataille de Lyon en 197.

"C'est assez exceptionnel pour nous puisque ça nous permet déjà de documenter ces vestiges archéologiques et surtout de faire le lien entre la petite et la grande histoire et de rassembler ce que l'on découvre avec ce qu'on connaît à travers les textes et la connaissance historique de l'Empire romain", explique l'archéologue Benjamin Clément à Lyon Mag.

Au total, il y aurait près de 100 pièces d’armement et 300 objets du quotidien répertoriés sur le chantier. Parmi eux, des Pilums, une lance typique du Ier siècle, des flèches, un casque de légionnaire, des cures oreilles ou encore des pinces à épiler. "On va les prélever. L'ensemble de ces objets va sans doute être restauré par le CREAM qui est un laboratoire de restauration à Vienne", précise l'archéologue Stéphane Carrara.

> Des fouilles archéologiques en plein coeur de Lyon