publié le 24/07/2019

Deux mètres de long, pour 500 kilos ! Voilà les mensurations de cet os, un fémur de dinosaure sauropode, qui a été retrouvé sur le site paléontologique d'Angeac-Charente, d'après une information de France Bleu. Ce fémur, parfaitement conservé, a été daté d'il y a 140 millions d'années.

Découvert par Maxime Lasseron, jeune fouilleur volontaire et doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle, ce fémur pourrait être confié au Musée d'Angoulême l'hiver prochain selon le quotidien. Il faudra avant cela, une dizaine de jours pour l'extraire de l'argile fossilifère. Ce fémur permet de reconstituer une partie du squelette d'un sauropode, dont plusieurs ossements avaient déjà été découverts.

Depuis 2010 et le lancement de ce site paléontologique, plus de 7.500 os de vertébrés ont été identifiés et plus de 66.000 fragments d'os ou encore des empreintes de dinosaures ainsi que des végétaux.

