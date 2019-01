publié le 25/01/2019 à 17:16

Les effets de l'urbanisme sur l'environnement sont à l'origine de ce triste bilan. Dans les années à venir, une partie de la flore sauvage française pourrait être amenée à disparaître de nos paysages.



D'après une étude d'ampleur menée par l'UICN à partir de 30 millions de données, analysées par une quarantaine de botanistes et d'experts issus de la Fédération et du réseau des conservatoires botaniques nationaux, de l'Agence française de la biodiversité (AFB) et du Muséum national d'histoire naturel (MNHN), 15% des fleurs sauvages poussant en France métropolitaine seraient menacées.

Cette alerte est d'autant plus inquiétante qu'elle concerne les plantes vasculaires, comprenant les plantes à fleurs, les fougères et les conifères. Un vaste ensemble qui pourrait, à terme, sérieusement dégarnir nos espaces naturels.

63 espèces en danger ne poussent qu'en France

Parmi les espèces citées par la liste du comité, on retrouve des noms tels que la "Spiranthe d'été" des Pays de la Loire, la "Linéaire effilée" de Nouvelle-Aquitaine, ou la "cytise hérisson" des Pyrénées Orientales.



Si la plupart des noms énumérés dans la liste rouge de l'UICN ne signifient pas grand chose aux yeux du grand public, 63 d'entre-eux désignent des espèces dîtes endémiques, qui ne poussent qu'en France métropolitaine.



Sur plus de 6.000 espèces de plantes indigènes que compte la France, 4.982 pourraient donc se trouver en voie de disparition. Selon les experts, 742 d'entre-elles "encourent un risque de disparition", 421 sont actuellement "menacées" et 321 "quasi menacées".

La pollution des sols menace la faune et la flore

Les causes de cette dégradation sont les mêmes que celles responsables de la disparition de 80% des insectes, et d'un tiers des oiseaux de France. L'urbanisation et l'agriculture intensive, qui assèchent et polluent les sols, notamment avec les herbicides.



Les organismes agissent au quotidien pour endiguer l'accélération de ces disparitions d'espèces florales, une progression favorisée par le changement climatique cette fois. Les conservatoires redoublent d'efforts, en développant des espaces protégés et en créant des banques de semences pour assurer le plus longtemps possible la conservation de ces plantes.