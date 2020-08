Allemagne : flashé en faisant un doigt d'honneur, son amende est multipliée par 75

publié le 08/08/2020 à 16:02

Un automobiliste, qui roulait près de la ville de Kulmbach en Allemagne, a été flashé à 11 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Cette infraction, qui aurait dû lui valoir une amende de 20 euros, a été multipliée par 75 en raison du geste grossier que l'homme a adressé en direction de l'appareil, a révélé Auto Plus.



Si l'on a tendance à croire que les autoroutes allemandes sont dépourvues de limitations de vitesse, cela n'est en réalité le cas que sur certains tronçons. Sur le reste des routes, qui sont pour leur part réglementées, les policiers n'hésitent pas à sanctionner les automobilistes imprudents.

Une sanction qui peut s'avérer très sévère lorsqu'on s'amuse à narguer la police. C'est le cas pour ce conducteur allemand, âgé de 26 ans, qui a eu l'idée de faire un doigt d'honneur au moment où l'appareil a flashé, relevant ainsi sa plaque d'immatriculation. Un geste que la police allemande n'a pas vraiment apprécié.

Une amende majorée à 1.500 euros

En découvrant le cliché, les services de police de Haut-Franconie ont décidé de partager l'anecdote et la photo, sur leur page Facebook. L'histoire a provoqué des milliers de réactions et plus de 500 partages.

Toutefois, la police allemande a pris la décision de saisir le tribunal de Kulmbach. Celui-ci a condamné le conducteur pour "injures envers des services de police". Cette infraction a valu une amende majorée de 1.500 euros au conducteur ainsi qu'un retrait de permis pendant un mois.