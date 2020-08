Angleterre : un homme porté disparu depuis 5 ans retrouvé vivant dans un bois

publié le 04/08/2020 à 23:47

Sa disparition était jusqu'ici un mystère absolu. Ricardas Puisys, un Lituanien de 40 ans, a été retrouvé en juillet dernier par les autorités britanniques dans une forêt du Cambridgeshire, au nord de Londres. C'est dans ce même comté que l'homme avait disparu cinq ans plus tôt, en septembre 2015.

Après plusieurs années de recherches infructueuses, les autorités ont réussi à le retrouver en suivant la piste d'un compte Facebook ouvert à son nom en novembre 2019. Un indice de taille, puisque parmi les 69 amis de ce compte, figuraient de nombreux membres de sa famille.

Dans un communiqué, l'inspecteur-détective en chef de la police locale, Rob Hall, explique que Ricardas Puisys "a été retrouvé dans un sous-bois très bien camouflé, après s'être délibérément caché et n'avoir probablement parlé à personne depuis un certain temps". Toujours d'après le communiqué, il aurait décidé de s'enfuir pour échapper aux griffes d'un groupe de personnes qui l'exploitait.

L'homme est désormais en sécurité

La police a attendu un mois avant d'annoncer officiellement que l'homme avait été retrouvé, "de manière à le protéger et à mettre en place des mesures de sécurité". Ricardas Puisys est désormais dans un endroit sûr et les autorités affirment "veiller à ce qu'il reçoive le soutien dont il a besoin après avoir enduré une expérience extrêmement difficile pendant les cinq dernières années, voire plus".