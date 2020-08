publié le 06/08/2020 à 21:45

Eva Air, qui était déjà connue pour avoir décoré l'un de ses Airbus A330 avec des autocollants Hello Kitty, propose désormais un vol un peu spécial : il décollera de l'aéroport international de Taïwan-Taoyuan et reviendra se poser, trois heures plus tard, sur le tarmac du même aéroport.

Selon Ouest France, qui rapporte une information de CNN, ce voyage spécial aura lieu le 8 août prochain, jour de la fête des pères à Taïwan. Il s'agira d'un vol unique à destination des Taïwanais, férus de voyage, qui rêvent de pouvoir remonter à bord d'un avion.

Ce vol, pas comme les autres, fera des rotations dans le ciel du petit État insulaire asiatique. Pas question de quitter l’espace aérien taïwanais à cause de la pandémie et de la fermeture des frontières.



Moyennant 180 euros pour un billet en classe économique, et 214 euros pour un siège en business class, les passagers pourront profiter de tout le confort d’un vol commercial "customisé" dans le style Hello Kitty. Seront mis à la disposition des voyageurs : une connexion gratuite au wifi et un catalogue de films et divertissements. Un repas créé par Motokazu Nakamura, chef trois étoiles au guide Michelin, leur sera également servi.



Ce n'est pas la première fois que la compagnie aérienne Eva Air met sur pieds une telle opération. En juillet dernier, elle avait proposé à des passagers de s'enregistrer et de monter à bord d'un avion. L'avion était resté fixé sur le tarmac, et n'avait jamais décoller.