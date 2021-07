Normandie : plongée dans le championnat du monde de barbecue

Après la route, rien de tel qu'une bonne grillade pour bien commencer les vacances ! Mais attention, le barbecue c'est tout un art... La preuve : il y a un championnat du monde. La première manche a lieu ce week-end à Pontorson, en Normandie. 30 équipes sont en lice.

Un costume de bagnard et du fromage dans la recette cela donne les Daltomme, tout droit venus de Dinan. Au menu : du porc nappé à la sauce teriyaki, cuit hors des braises jusqu'à température parfaite. L'équipe à 2h30 pour allumer le barbecue et cuisiner. "Tout simplement sublime, sur un magnifique carré de côtes, la cuisson est parfaite, un grand bravo à l'équipe", félicite un membre du jury après la dégustation.

Mais ce qui prime avant la compétition c'est l'amitié. "C'est un chouette moment à passer. Il y a de la camaraderie entre les équipes. Ce n'est pas le classement qui compte c'est d'avoir tous passé un bon moment. On va partager avec le public s'il y en a qui veulent goûter on a pris tous les couverts pour ça donc on va essayer de faire partager un peu ce qu'on a fait aujourd'hui", explique l'un des concurrents.