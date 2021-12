Noël : comment faire des papiers cadeaux créatifs et écolos ?

Qui dit Noël dit cadeaux. Si certains présents que l'on trouve dans les magasins peuvent être emballés par les professionnels, vous pouvez aussi décider de créer vos propres emballages. Et dans ce cas, certaines plateformes qui partagent des tutoriels comme Oui Are Makers, peuvent vous aider.

"On fédère sur la plateforme Oui Are Makers des centaines, voire même des milliers de Français qui fabriquent des choses, créer des choses, réparer des choses avec leurs dix doigts dans une motivation écologique ou même économique", explique Hortense Sauvard, cofondatrice de Oui Are Makers.

Alors comment faire des paquets cadeaux de qualité sans papier ? "La première idée, c'est tout simplement récupérer des papiers usagés, des papiers journaux, des anciens papiers cadeau ou même des magazines qui ont des imprimés qui vous plaisent ou des typographies un peu graphiques", révèle Hortense Sauvard. "Et ce qui est sympa, c'est de faire des pliages originaux et d'apporter une finition pour le coup super qualitative avec une petite cordelette déco", ou de jouer avec des couleurs vives et des rubans en tissu.

Pensez aussi à ramasser des "petits détails de la nature", comme des branches de sapin, de l'eucalyptus "ou même des fleurs séchées que l'on peut mettre sur l'emballage".

Le furoshiki, un art japonais

Un paquet emballé avec l'art du furoshiki Crédit : Capture d'écran YouTube

"Les Japonais ont le sens de l'essentiel. Vous savez, ils sont vraiment dans la philosophie du moins, mais mieux. Du simple, mais du joli. Et donc, la technique du furoshiki, c'est tout simplement une technique de nouage et donc ça consiste à emballer son cadeau avec un tissu", résume Hortense Sauvard. "Vous avez besoin d'un coupon de tissu et de comprendre comment le nouer pour que ça devienne un joli emballage", ajoute-t-elle.

Qui du papier ensemencé ?

"Comme son nom l'indique, en fait, c'est un papier dans lequel on aura mis de la semence. Donc, en fait, il y a un papier qui est fabriqué par vous-même. Évidemment, on peut aussi en trouver dans le commerce, mais moi, je vous conseille vraiment, je vous encourage à le fabriquer par vous-même", explique Hortense Sauvard.

Pour le réaliser vous devez confectionner de la pâte à papier avec du papier journal et de l'eau. Et dedans, vous glissez des graines de fleurs ou de plantes qui vous plaisent, ce qui permet d'avoir une symbolique qui est très jolie", puisque le destinataire pourra planter ce papier dans la terre ou dans un petit pot.