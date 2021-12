Noël 2021 : comment réaliser une décoration originale pour chez soi ?

Envie de créer une couronne de Noël pour votre porte d'entrée ou chemin de table parfait ? Pierre Nessman, paysagiste, vous donne des astuces et des idées faciles pour transformer votre maison en un lieu féérique.

En matière de décoration végétale, il n'y a pas que le sapin. Il existe aussi le gui et le houx, entre autres. " L'avantage, c'est qu'ils ont des feuillages persistants, qu'ils vont garder leurs feuilles pendant l'hiver. Et donc, c'est effectivement un complément décoratif très intéressant pour mettre en valeur la maison, les tables de Noël et tout ça, évidemment, en complément du sapin de Noël", démarre Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission : Végétal sur M6.

Pierre Nessmann ajoute une mise en garde : le gui et le houx "sont deux arbustes qui ont des baies toxiques, donc il faut faire très attention" quand il y a des enfants. "En général, en ce qui concerne le gui, on va le suspendre au-dessus une porte (...) Donc les enfants et les animaux domestiques ne risquent pas de l'atteindre." Quant au houx que l'on peut mettre en milieu de table, "on peut faire attention en enlevant les baies s'il y a des enfants en bas âge", poursuit le paysagiste.

Comment faire une couronne de bienvenue ?

Une couronne de Noël (image d'illustration) Crédit : Milada Vigerova / Unsplash

Pour la partie végétale, vous pouvez récupérer dans la nature ou dans votre jardin "des branches de sapin, du cyprès, des pommes de pin, des noix, des sarments de vigne, des morceaux d'écorce, un peu de mousse, par exemple", détaille Pierre Nessmann. Pour la partie plus technique, pour fixer tous ces éléments entre eux, "On va utiliser du fil de fer, du ruban, de la mousse de fleuriste. On va utiliser éventuellement de la colle, des bombes de couleurs", explique le paysagiste.



Pour la couronne, "pour ceux qui ne bricolent pas trop", on peut trouver dans le commerce "des couronnes de sapin toutes faites, des couronnes en pailles et en branches d'arbustes", révèle Pierre Nessman. Et pour celles et ceux qui aiment bricoler, vous allez pouvoir monter votre couronne avec du fil de fer. "Il faut patiemment cintrer les branches de sapin, les rouler entre elles et les fixer avec du fil de fer pour avoir la structure de notre couronne".

Ces couronnes peuvent être utilisées ailleurs dans la maison, "par exemple sur un guéridon ou en milieu de table". Justement en parlant de table, si vous en possédez une rectangulaire, vous pouvez créer un chemin de table "avec des rameaux de sapin ou des arbustes ou du lierre".

Et comment décorer les fenêtres ?

"J'utilise très souvent les jardinières et les potées qui sont sur les rebords de fenêtres, les balcons, les terrasses, de part et d'autre de la porte d'entrée pour piquer dans le substrat des branches de sapin, des branches houx", "ou on peut très bien aussi mettre des branches de saule à chatons, par exemple, ou des branches avec des écorces décoratives, quelques guirlandes, quelques boules, quelques pommes de pin", décrit encore Pierre Nessman. "On va créer une espèce de circulation au milieu de la table et de part et d'autre du fait de ce cheminement de feuillage. On va installer soit des bougies, des photophores, des guirlandes. ou même une guirlande lumineuse."

Pour une déco originale, misez sur le végétal

Vous pouvez récupérer des feuilles de laurier-sauce, "on va les agrafer entre elles pour justement former un rond de serviette. Et puis dessus, on peut coller ou on peut fixer de l'anis étoilé, quelques petits morceaux de cannelle et éventuellement, des petites baies d'églantiers". Pierre Nessman explique aussi que vous pouvez concocter des ronds de serviette avec de l'écorce de bouleau "et on peut les émailler, soit de petites pommes de pin et de petits éléments qu'on va trouver au jardin."