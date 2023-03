Les pâtisseries japonaises, la tendance culinaire du moment

C'est l'une des tendances culinaires du moment : les mochis. Glacées ou non, ces petites boules sucrées à base de riz gluant sont proposées à tous les parfums possibles et inimaginables. On les trouve désormais dans tous les supermarchés. Et ce n'est pas la seule pâtisserie japonaise qui fait fureur. Vous avez désormais les gâteaux de crêpes par exemple, les associations de goûts occidentaux et japonais comme le thé matcha qu'on retrouve dans des cookies et autres fraisiers ou encore le dorayaki, deux sortes de pancakes qui renferment une garniture.

Les pâtisseries spécialisées fleurissent à leur tour : à Paris, à Strasbourg, Lyon mais aussi Colmar ou Bellegarde dans le Gard. Pourquoi cet engouement ? On sait les Français très nippophiles - après tout, la France est le deuxième pays plus gros consommateur de mangas au monde, après le Japon.

Ensuite, la pâtisserie fait fureur sur les réseaux sociaux, une arme fatale pour qui sait bien s’en servir. Et puis elles sont plus légères, avec moins voire pas de beurre, ni crème, généralement à base de farine de riz...

En janvier, une équipe japonaise a gagné le concours du monde de la pâtisserie à Lyon. Dans les cinq éditions précédentes, elle était arrivée deuxième, les cinq fois. Le Japon s’installe durablement sur le podium de la meilleure pâtisserie au monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info