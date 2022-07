En cet été où les températures grimpent, beaucoup de Français sont tentés de manger des repas frais ou des repas moins lourds sur l'estomac. Pour cela, le Donburi, un plat japonais qui signifie "le plat, comme le bol" est idéal. Ce repas est assez simple, il s'agit d'un grand bol de riz, recouvert de plein de petits légumes différents, comme l'explique le chef Julien Lemarié, qui a ouvert un bistrot spécialement dédié à ce plat.

Pour la cuisson du riz, il ne faut surtout pas utiliser de cuiseur vapeur. Il faut commencer par rincer le riz deux à trois fois. Dans une casserole, la règle, c'est un volume de riz pour 1,3 volume d'eau. Une fois l'eau portée à ébullition, il faut mettre un couvercle et tenir cette ébullition pendant sept minutes. Le plus important, c'est de ne pas toucher au couvercle, parce que ça va garder la vapeur. Ensuite, une fois passées ces sept minutes, on pousse la casserole dans un coin en laissant le couvercle dix minutes et là seulement, on peut retirer le couvercle

Pour les légumes, le chef Julien Lemarié émince des cébettes, avant de les mettre au barbecue. Après, il faut préparer quelques fèves avec du bouillon, puis des petits pois, des radis, du navet et enfin des courgettes.

Une fois les légumes et le riz prêts, le chef saupoudre tout cela avec de la sauce teriyaki.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info