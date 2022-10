Les gnocchis aux champignons d'Alessandra Montagne

Temps de préparation : 30min



Ingrédients pour 4 personnes :

400g de chair de pomme de terre

130g de farine

5g de sel

300g de champignons de Paris

30 cl de crème liquide

1 gousse d’ail

Ciboulette

Parmesan

Sauce soja

Quelques noix

Déroulé de la recette :

Faites cuire vos pommes de terre au four sur un lit de gros sel, 2h à 180 degrés. A la sortie du four, récupérez la chair des pommes de terres à l’aide d’une fourchette. Vous devez réaliser cette étape quand les pommes de terre sont encore un peu chaude. Passez la chair au moulin à légume pour obtenir une pulpe fine et lisse, ajoutez la farine et le sel puis mélangez à la main pour obtenir une pâte. Mettez un peu de farine sur votre plan de travail, faites des petits boudin à l’aide de la paume de vos mains et coupez des petits gnocchis.



Réalisez une première cuisson en les mettant à cuire dans de l’eau bouillante salée. Dès qu’ils remontent mettez-les dans de l’eau très froide avec quelques glaçons pour stopper la cuisson. Faites ensuite chauffer du beurre dans une poêle avec un peu de sauge éventuellement, et mettez-y vos gnocchis pour les rendre croustillant.

Faites une poêlée de champignon avec la gousse d’ail, mixez la moitié avec la crème et quelques noix, réservez le reste. Dressez les gnocchis dans une assiette creuse avec un peu de crème champignon noix, ajoutez les champignons poêlés restant, quelques lamelles de champignons crus, un peu de ciboulette, des morceaux de noix et du parmesan râpé. C’est prêt.

